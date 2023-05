Street Fighter 6, Capcom è furiosa: meglio non avviare la Closed Beta

Nel corso delle ultime ore, Capcom ha diffuso un comunicato ufficiale sui social al fine di evitare che i giocatori decidano di accedere ai server della Closed Beta di Street Fighter 6.

Ciò che sta accadendo intorno al picchiaduro dell'azienda di Osaka non è perfettamente chiaro, ma sappiamo con certezza che qualcuno è riuscito durante il fine settimana ad accedere alla Closed Beta di Street Fighter 6. Non è chiaro se ciò sia stato possibile semplicemente scaricando la vecchia build della versione di prova oppure sfruttando in maniera illegale i file della demo gratis, ma è stato registrato l'accesso di alcuni utenti al di fuori delle attività dei server programmate dagli sviluppatori.

A tal proposito, Capcom ha dichiarato che tutti coloro i quali hanno giocato o giocheranno la Closed Beta di Street Fighter 6 senza l'autorizzazione verranno banditi dalle competizioni ufficiali e non è da escludere che subiranno un ban del Capcom ID.

Un simile atteggiamento potrebbe infatti consentire a questi utenti di allenarsi e di avere un vantaggio sugli altri al momento dell'uscita del gioco, fissato al prossimo 2 giugno 2023. Ovviamente tutto ciò non ha nulla a che vedere con la demo di Street Fighter 6, che è perfettamente giocabile senza conseguenze da chiunque.

