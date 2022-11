Street Fighter 6, Capcom promette novità: la data d'uscita è in arrivo ai The Game Awards?

La community dei fan di picchiaduro è in trepidante attesa di scoprire quale sarà la data di lancio di Street Fighter 6. Ad aumentare l'hype ci pensa la stessa Capcom, il cui ultimo post sui social punta all'arrivo di importanti novità nel breve periodo.

Il messaggio in questione recita la frase "Qualcosa sta arrivando" e la accompagna ad una serie di divertenti immagini nelle quali il buon Guile si prepara ad essere travolto da una mossa del massiccio E. Honda, pronto a colpirlo con tutta la sua massa corporea. Sebbene non vi siano riferimenti specifici alle novità in arrivo, è innegabile che l'arrivo di un post del genere a pochi giorni dalla classificazione di Street Fighter 6 in Corea sia una coincidenza poco credibile. A questo punto è sempre più probabile che in occasione dei The Game Awards 2022, lo show che verrà trasmesso in diretta streaming la prossima settimana, assisteremo alla pubblicazione di un nuovo trailer del gioco accompagnato dalla data d'uscita. A tal proposito, vi ricordiamo che Street Fighter 6 dovrebbe arrivare nel corso dei primi mesi del 2023 solo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

