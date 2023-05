Con Street Fighter 6, Capcom punterà tutto sugli eSports

Il panorama eSports diventa sempre più grande con il passare degli anni, soprattutto per quanto riguarda l'ambito Picchiaduro: giochi di questo tipo visti negli ultimi anni sono pensati appositamente per dare il loro massimo in ambito competitivo e per essere supportati negli anni a venire. Street Fighter 6 non fa eccezione.

Come svelato da Haruhiro Tsujimoto, presidente di Capcom, il sesto capitolo principale di Street Fighter è stato sviluppato sin da subito tenendo in mente l'ambito eSports, e tutte le sue funzioni e contenuti sono stati realizzati ragionando proprio in tale ottica, a differenza di quanto avvenuto con i passati giochi del franchise. E pur con la presenza di apposite modalità per il single player, la compagnia nipponica vuole puntare sempre più forte sulla scena competitiva.

"Capcom si sta concentrando sempre di più sugli eSports, ma quando lavorai a Street Fighter IV tale cultura non si era ancora diffusa in Giappone, e la Japan eSports Union è infine diventata realtà durante lo sviluppo di Street Fighter V. Street Fighter 6 è stato sviluppato sin dal principio come un gioco rivolto agli eSports, dunque mi aspetto che si riveli molto eccitante per gli appassionati", ha dichiarato Tsujimoto.

Già adesso molti tratti di questa impostazione sono visibili, dall'implementazione di un commento in tempo reale durante i combattimenti all'ampia gamma di opzioni per il competitivo disponibili. Le aspettative sono in ogni caso stellari, con Capcom che stima 10 milioni di copie vendute per Street Fighter 6 nel corso del suo ciclo vitale.

Non perdetevi intanto il nostro provato di Street Fighter 6, così da avere idee più chiare su cosa aspettarvi dal ritorno della serie il prossimo 2 giugno su PC, Xbox Series X/S e console PlayStation.