Street Fighter 6: cinque lottatori con combo totalmente devastanti

L’implacabile attesa è finalmente giunta al termine: il 2 giugno 2023 si è concretizzata l’uscita dell’attesissimo re dei picchiaduro di Capcom. La casa di Osaka ha lanciato sul mercato un titolo che, come descritto approfonditamente nella recensione di Street Fighter 6, non ha eguali ed è uno dei migliori giochi di sempre nel suo genere.

Il momento della verità è ormai passato da circa una settimana e, con il Perfect Score di Street Fighter 6 su Famitsu e le cinquanta milioni di copie raggiunte dalla serie di Street Fighter, l’hype attorno al prodotto tanto atteso di inizio mese ha raggiunto vette incredibili. Questo è dovuto anche all'accessibilità del gioco al nuovo pubblico. Proprio per questo motivo, in questo articolo passeremo in rassegna alcune combo devastanti in Street Fighter 6. Siete pronti all’azione nuda e cruda?

Manon

Introdotta per la prima volta nella serie di Street Fighter proprio con questa ultima iterazione, Manon è uno dei personaggi più versatili in termini di velocità. La sua abilità di combattimento si concentra principalmente sugli scontri a lunga distanza e sulla combinazione delle sue principali combo introduttive. Manon è in grado di creare una concatenazione di mosse micidiali utilizzando Révérence, in combinazione con Grand Fouetté ed estendibile con Dégagé. Con poche ma ben padroneggiate combinazioni, Manon sarà in grado di sbaragliare qualsiasi avversario.

Chun-Li

L’iconica Chun-Li torna nuovamente sul ring, insieme a molti altri personaggi iconici del mondo di Street Fighter, con il sesto capitolo del brand di Capcom. Chun-Li è una grane lottatrice sulle medie distanze e, attraverso la combinazione delle mosse Serenity Stream e Senpu Kick, può abbattere qualsiasi difesa. Ma la forza combattiva della seducente Chun-Li non si ferma qui: Spinning Bird Kick e Heavy Tenshu Kicks saranno la "ciliegina finale" su una torta tanto attraente quanto fatale.

Luke

Abbiamo già parlato di Luke nel corso dell’articolo dedicato ai migliori lottatori di Street Fighter 6 per i principianti. È stato progettato per essere accessibile a tutti, grazie a una gamma di mosse leggere e pesanti che, pur non essendo difficili da bloccare, consentono di accorciare le distanze con l'avversario e di estendere successivamente la concatenazione di attacchi. Eseguendo al momento giusto un Flash Knuckle o un Overdrive Flash Knuckle, i giocatori possono portare a termine le proprie mosse offensive con un micidiale Super Art Eraser che causerà il KO tecnico in un batter d'occhio.

Kimberly

È ora di parlare di un'altra new entry in Street Fighter. La combattente dallo stile bushido introdotta proprio in Street Fighter 6 ha diversi assi nella manica: velocità e abilità nel ridurre le distanze sono solo alcune delle sue caratteristiche. Con una combinazione di Overdrive Hidden Variable e Heavy Kick, è in grado di creare una mossa potentissima senza che l'avversario abbia molte possibilità di difesa. E come se non bastasse, la combo può essere conclusa con un Bushin Sempukyaku che potrebbe chiudere l'assalto e, molto probabilmente, l'incontro.

Jamie

Arriviamo adesso al rivale ufficiale di Luke: anch’egli è una new entry rispetto al roster dei personaggi degli albori di Street Fighter e non solo. Jamie possiede un grande potenziale da mostrare sul campo di battaglia, come dimostrato dalla sua abilità The Devil Inside che, in combo con Swagger Step e Freeflow Kicks, permetterà di scatenare un attacco travolgente e in grado di sconfiggere qualsiasi avversario che gli si parerà davanti. Si conclude così la lista di cinque combo devastanti nel nuovo titolo Capcom. Prima di salutarci, vi invitiamo a recuperare la nostra guida su come bloccare correttamente i colpi in Street Fighter 6.