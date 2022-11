Street Fighter 6 classificato in Corea: annuncio della data ai Game Awards?

Street Fighter 6 non è esattamente un gioco timido, dal momento che si è già mostrato ampiamente in molti video di gameplay, lasciandosi persino giocare in una Closed Beta, oltre che alla Milan Games Week, fiera che ha aperto i battenti ieri 25 novembre. Ciononostante, c'è un'informazione cruciale che ancora manca all'appello: la data d'uscita.

Street Fighter 6 è attualmente previsto su PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S e PC per un generico 2023, ma è possibile che l'annuncio della data sia dietro l'angolo. Il picchiaduro di Capcom è appena apparso nel database della Game Rating and Administration Committee of Korea, commissione che si occupa di valutare e classificare i videogiochi destinati ad essere commercializzati in Corea del Sud (Street Fighter 6 potrà essere giocato dai ragazzi maggiori di 15 anni). I preparativi per il lancio sono evidentemente già cominciati, dunque è possibile che Capcom sia finalmente pronta per svelare la data di pubblicazione definitiva.

La registrazione in Corea, inoltre, è avvenuta con un tempismo più che sospetto: tra pochi giorni, più precisamente nella notte tra l'8 e il 9 dicembre, andrà in onda lo show dei Game Awards 2022, solitamente foriero di grandi annunci. Non ci stupiremmo affatto se Capcom avesse deciso di calcare un palco mediatico così importante per svelare la data del suo picchiaduro di punta. Per fortuna, non dovremo aspettare molto per saperne di più.

Nel frattempo, leggete il resoconto della prova di Street Fighter 6 a cura di SchiacciSempre per scoprire come sta prendendo forma il picchiaduro.