Street Fighter 6 Closed Beta: come funziona il sistema di controllo Moderno

Uno degli aspetti più interessanti della Closed Beta di Street Fighter 6 consiste nella possibilità di testare con mano il nuovo sistema di controllo chiamato 'Moderno', il quale rende l'esperienza di gioco semplice e adatta a qualsiasi giocatore. Ma come funziona nel dettaglio? Scopriamolo insieme.

Come si eseguono le mosse speciali

Una volta abilitato lo schema dei comandi 'Moderno', il layout dei tasti viene profondamente modificato e non si hanno più i tre tasti per il pugno e tre tasti per il calcio. I quattro pulsanti frontali vengono stravolti in questo modo: tre tasti vengono dedicati ai colpi (debole, normale e forte) senza distinzione tra calcio e pugno e il quarto viene adibito alle mosse speciali. Sebbene sia possibile comunque realizzare le mosse con le combinazioni standard, quando il sistema Moderno è attivo si possono eseguire le stesse tecniche con la semplice pressione di un tasto, ovvero Triangolo su PlayStation (Y su Xbox). Tutte le mosse vengono quindi eseguite tramite la pressione del tasto per le mosse speciali oppure con la combinazione del tasto e di una direzione. Nel caso di Ryu, ad esempio, premere Triangolo gli fa realizzare un Hadouken, invece la pressione di Triangolo mentre ci si muove all'indietro gli fa eseguire un Tatsumaki Senpu-kyaku.

Come realizzare le Super Art

Anche le Super Art possono essere messe a segno con una semplicità disarmante grazie alla modalità Moderna e, a tal proposito, il meccanismo è molto simile a quello delle mosse speciali ma coinvolge un tasto in più. L'esecuzione di queste tecniche può essere attivata muovendo il personaggio in una direzione e premendo contemporaneamente i tasti Triangolo e Cerchio su PlayStation (Y + B su Xbox).

Come mettere a segno una combo

Sebbene le singole tecniche possano infliggere un discreto quantitativo di danni, il metodo migliore per colpire duramente l'avversario è quello di sfruttare il sistema di combo, anch'esso semplicissimo con il sistema di controllo Moderno. Ogni personaggio di Street Fighter 6 ha a sua disposizione tre diverse combo, alcune delle quali sono molto più forti di altre e terminano con una Super Art. La realizzazione di una combinazione del genere prevede la pressione ripetuta di uno qualsiasi dei tre tasti per l'attacco mentre si tiene premuto il grilletto destro (R2 su PlayStation, L2 su Xbox). Premendo ripetutamente il tasto per il colpo debole si esegue una semplice combinazione di attacchi, invece facendo lo stesso con i colpi normali o forti il lottatore si esibisce in una coreografica combo che si chiude con una letale Super Art.

Va precisato che, sebbene il sistema sia molto simile tra i vari lottatori, il meccanismo attraverso il quale si possono eseguire le varie mosse speciali varia leggermente da personaggio a personaggio e in alcuni casi non è possibile eseguire tecniche specifiche tramite la semplice pressione di un tasto. È quindi preferibile leggere l'elenco delle mosse di un personaggio prima di utilizzarlo, così da comprendere quali sono le modalità d'esecuzione delle sue mosse speciali.

Avete già letto tutte le informazioni relative alla Closed Beta di Street Fighter 6?