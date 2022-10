Street Fighter 6 Closed Beta: come partecipare, date, orari e contenuti

Mancano ormai poche ore all'apertura dei server della Closed Beta di Street Fighter 6, grazie alla quale un ristretto numero di utenti avrà l'opportunità di toccare con mano una porzione dei contenuti del titolo Capcom. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questa fase di test a porte chiuse.

Come iscriversi

Le iscrizioni alla prima Closed Beta di Street Fighter 6 sono avvenute sul sito ufficiale del gioco per i soli utenti in possesso di un account Capcom associato alle varie piattaforme in loro possesso (requisito fondamentale per poter avviare la Closed Beta all'apertura dei server). Purtroppo, non è più possibile mostrare il proprio interesse nei confronti di questa fase di test e bisognerà attendere un'eventuale seconda beta per poter avere l'opportunità di provare il picchiaduro a incontri.

Quando vengono spediti gli inviti?

Se vi siete iscritti alla Closed Beta di Street Fighter 6, sappiate che gli inviti sono già stati inviati tramite email all'indirizzo di posta elettronica associato al vostro Capcom ID. Se siete stati selezionati per il test, quindi, fate un controllo nella casella di posta e non dimenticate di verificare se l'invito è finito per errore nella cartella dello spam. Se non vi è traccia dell'invito, purtroppo non siete stati selezionati. Sappiate però che il numero di giocatori che prenderanno parte ai test è estremamente ridotto e le possibilità che abbiate ricevuto una mail sono piuttosto basse.

Come riscattare il codice

A differenza di quanto visto recentemente con il codice della Beta di Call of Duty Modern Warfare 2, quello distribuito da Capcom per prendere parte ai test di Street Fighter 6 non va inserito sul sito ufficiale, ma direttamente sulla piattaforma che avete selezionato al momento della registrazione. Che abbiate scelto Steam, PlayStation 5 o Xbox Series X|S, dovrete accedere agli store del vostro dispositivo e avviare la procedura di riscatto del codice. Una volta completato questo procedimento, il gioco spunterà all'interno della vostra libreria e potrete già procedere con il download.

Durata della Closed Beta

Sebbene sia già possibile avviare l'app della Closed Beta di Street Fighter 6 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, non vi è ancora modo di accedere ai server. L'apertura della Beta è infatti fissata al prossimo venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 9:00 del fuso orario italiano e terminerà lunedì 10 ottobre 2022 alla stessa ora.

Modalità e lottatori della Closed Beta di SF6

Chiunque avrà la fortuna di prendere parte ai test del picchiaduro Capcom, potrà provare una ristretta cerchia di modalità che include Battle Hub, Fighting Ground, la modalità allenamento, i match amichevoli e quelli classificati. Anche il roster di personaggi selezionabili sarà ridotto e si potranno utilizzare solo alcuni degli eroi che faranno parte della versione finale.

Ecco di seguito l'elenco completo dei lottatori della Closed Beta di Street Fighter 6:

Chun-Li

Guile

Jamie

Juri

Ken

Kimberly

Luke

Ryu

