Street Fighter 6, niente Closed Beta? Consolatevi guardando SchiacciSempre in azione

La buona notizia è che questo fine settimana si sta svolgendo una Beta di Street Fighter 6, attesissimo picchiaduro di casa Capcom. La brutta è che è Closed, dunque vi sta prendendo parte solamente una ristretta cerchia di videogiocatori. Se non siete tra i fortunati selezionati dalla casa di Osaka, consolatevi guardando SchiacciSempre all'opera.

SchiacciSempre, uno dei maggiori esperti di picchiaduro nell'ambito del panorama italiano, ha un legame davvero speciale con la serie di Street Fighter. È stato dunque ben lieto di provare questo promettente sesto capitolo sul canale Twitch di Everyeye, accompagnando gli spettatori alla scoperta di tutti i contenuti disponibili nella Closed Beta, a cominciare dal nuovissimo Battle Hub, uno spazio social liberamente esplorabile nei panni del proprio avatar personalizzato. In questo luogo è possibile sedersi su dei cabinati per sfidare gli altri giocatori online, competere per il punteggio più alto, giocare ai vecchi Street Fighter, godersi un po' di musica lounge e tanto altro.

Spazio poi a una disamina del netcode, delle modalità e delle mosse dei lottatori (nella Beta è possibile giocare nei panni di Chun-Li, Guile, Jamie, Juri, Ken, Kimberly, Luke e Ryu, che rappresentano solo una parte del roster di lancio di Street Fighter 6) e, soprattutto, a tanta tanta azione competitiva multiplayer. Se vi siete persi la diretta, gustatevela comodamente in apertura di notizia o sul canale YouTube di Everyeye on Demand. La Closed Beta di Street Fighter 6 proseguirà fino alle 9:00 di domani mattina, mentre il lancio del gioco completo è atteso in una data non meglio precisata del 2023 su PS4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.