Street Fighter 6: combattere è un'arte, specie se c'è Lil Wayne nel trailer di lancio!

Dopo averci offerto delle lezioni di Street Fighter 6 con Juri, Blanka e Ken, Capcom si prepara al lancio dell'attesissimo picchiaduro confezionando un filmato promozionale con protagonista Lil Wayne.

"Combattere è un'arte. E questo è il nostro capolavoro", è il messaggio con cui Weezy ci tuffa nelle atmosfere di SF6 per offrirci un assaggio delle tante modalità accessibili nel nuovo kolossal picchiaduro prodotto da Yusuke Hashimoto.

Insieme a Lil Wayne, nel video di lancio di Street Fighter 6 ritroviamo i tanti lottatori del roster e una folta rappresentanza degli appassionati che aspettano con impazienza di cimentarsi nelle sfide offerte dal titolo, sia nei combattimenti in singolo che nelle attività da svolgere in multiplayer.



Lil Wayne è da tempo legato al franchise di Street Fighter e ha commentato così l'imminente uscita del gioco: "Sono un giocatore di vecchia data di Street Fighter, gioco dai tempi di Street Fighter II, quindi lavorare con il franchise per l'uscita di Street Fighter 6 per me è come la chiusura di un cerchio".



La battaglia riprenderà il prossimo 2 giugno su PC, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro ultimo approfondimento su Street Fighter 6, un picchiaduro perfetto per chi vuole imparare a giocare. Se invece volete saperne di più sull'esperienza di gioco confezionata da Capcom, sempre su queste pagine potete leggere il nostro speciale sul gameplay della beta di Street Fighter 6.