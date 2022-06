Street Fighter 6 tra combo automatiche e comandi semplificati: ecco le novità

A distanza di qualche settimana dall'annuncio, Street Fighter 6 si è mostrato per la prima volta allo State of Play della scorsa notte. Ad accompagnare la pubblicazione del lungo filmato di gameplay è stata una gran quantità di informazioni in merito ai controlli, che promettono di accontentare tutti i videogiocatori.

Il portale ufficiale del picchiaduro Capcom si è infatti aggiornato con numerosi dettagli riguardanti le meccaniche di gameplay e persino lo schema dei comandi. E sono proprio i controlli l'argomento più interessante tra quelli trattati dal team di sviluppo, dal momento che Street Fighter 6 sembra avere numerose opzioni grazie alle quali gli utenti possono personalizzare la propria esperienza di gioco. I veterani della serie potranno continuare a giocare in maniera tradizionale, ma Capcom ha anche introdotto un secondo sistema di controllo chiamato "Moderno", il quale consente di eseguire qualsiasi tipo di mossa con la semplice pressione di un tasto. Questo significa che potrete sparare un hadouken premendo Triangolo oppure eseguire una combo di calci e pugni premendo ripetutamente il grilletto destro. Si tratta di una serie di opzioni che puntano a rendere il gioco più godibile anche per gli utenti casual, che potranno così divertirsi senza alcun tipo di frustrazione.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che un leak potrebbe aver svelato il roster iniziale di Street Fighter 6, in arrivo nel 2023 solo su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.