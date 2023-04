Street Fighter 6 come COD: download separato per ogni modalità? Indizi dal Microsoft Store

Se il PlayStation Store ha svelato la data del preload e il peso di Street Fighter 6, il Microsoft Store si è spinto anche oltre; a voler dar retta ai curatori del negozio digitale della casa di Redmond, sembra proprio che sarà possibile effettuare il download separato per ciascuna delle modalità di SF6.

Basta aprire la pagina ufficiale di Street Fighter 6 su Microsoft Store per accorgersi che tutte le versioni del nuovo, attesissimo picchiaduro di Capcom propongono il titolo all'interno di un bundle modulare che presenta al suo interno l'app principale di SF6, gli eventuali DLC delle edizioni speciali o in preordine e, soprattutto, le modalità Fighting Ground e World Tour.

Se confermata, la struttura modulare di Street Fighter 6 permetterà agli utenti di scaricare solo le modalità desiderate per risparmiare spazio in memoria, un approccio del tutto analogo a quello adottato da Activision per la distribuzione degli ultimi capitoli di Call of Duty.

A chi ci segue, ricordiamo che il World Tour di Street Fighter 6 è un'esperienza singleplayer che vedrà i giocatori impegnati a completare tutta una serie di missioni e attività all'interno di una mappa liberamente esplorabile per poter apprendere nuove tecniche e far guadagnare esperienza al proprio combattente personalizzato. Quanto a Fighting Ground, si tratta della sezione che consente di accedere alle immancabili modalità offline Arcade, Versus e Allenamento.

In attesa di un chiarimento da parte di Capcom, vi lasciamo al nostro speciale sulla Beta di Street Fighter 6 e vi ricordiamo che il nuovo picchiaduro della serie sarà disponibile dal 2 giugno su PC, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.