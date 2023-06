Street Fighter 6: come funzionano le Fighter Coins?

Oltre agli Zenny, principale valuta in-game, Street Fighter 6 prevede anche le Fighter Coins, denaro virtuale utile per avere accesso a specifici contenuti del nuovo Picchiaduro Capcom. Ma come si ottengono e come funzionano?

Le Fighter Coins sono una valuta collegata alle microtransazioni del gioco, e si possono ottenere soltanto spendendo denaro reale attraverso gli store di PlayStation, Xbox e PC. Sono disponibili per l'acquisto quattro diversi tagliandi:

250 Fighter Coins - 4,99 euro

610 Fighter Coins - 11,99 euro

1250 Fighter Coins - 23,99 euro

2750 Fighter Coins - 49,99 euro

Oltre ad essere utilizzabili per acquistare oggetti presenti nel negozio in-game di Street Fighter 6, le Fighter Coins sono una valuta alternativa per poter ottenere i futuri contenuti DLC del gioco come nuovi personaggi (ricordiamo a tal proposito che sono già stati svelati i lottatori del primo Pass Annuale di Street Fighter 6), arene, Season Pass e costumi bonus.

In alternativa alle Fighter Coins i giocatori possono guadagnare Drive Tickets, ottenibili combattendo nel Battle Hub oppure partecipando ai community events. I Drive Tickets funzionano in maniera analoga, ma hanno alcuni inconvenienti rispetto alle Fighter Coins: non solo l'acquisto di nuovi contenuti risulta più oneroso, ma specifici elementi, come ad esempio i nuovi lottatori DLC, non potranno essere acquistati con i ticket.

Nel frattempo ecco anche come sbloccare i costumi classici dei personaggi di Street Fighter 6, che si possono ottenere giocando a fondo nella modalità World Tour senza dover spendere denaro reale.