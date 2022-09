Street Fighter 6: come iscriversi alla Closed Beta su PS5, Xbox e PC

La conferenza Capcom al Tokyo Game Show 2022 è stata ricca di novità interessanti e il prodotto di punta della presentazione è stato sicuramente Street Fighter 6, di cui è stata svelata anche l'imminente Closed Beta. Scopriamo insieme come fare per partecipare.

Creazione del Capcom ID

Il primo passo verso la registrazione alla fase di test a porte chiuse del picchiaduro Capcom consiste proprio nella creazione di un account sul sito ufficiale della software house. In maniera pressoché identica a quanto già accaduto con la Beta di Exoprimal, chiunque voglia procedere con l'iscrizione dovrà effettuare l'accesso al portale con un Capcom ID, possibilmente associato a tutte le piattaforme in suo possesso (PlayStation, Xbox e PC). Se avete già un account, non dovete far altro che visitare il sito ed effettuare l'accesso, in caso contrario occorre crearne uno da zero e associarlo alle varie piattaforme, così da poter usufruire in futuro anche delle funzionalità di cross-save dei prodotti Capcom. Per avere la massima sicurezza, inoltre, vi suggeriamo di abilitare l'autenticazione a due fattori.

Registrazione alla Beta di SF6

Completata questa prima fase, dovete visitare la pagina del sito ufficiale Capcom adibita alle registrazioni per la Closed Beta, disponibile anche nella versione italiana. Una volta sul sito, cliccate sul pulsante bianco con su scritto "Candidati per il Closed Beta Test": visto l'elevato numero di utenti che stanno provando a registrarsi, questa fase potrebbe non andare a buon fine e dovrete ripetere l'operazione fino a quando non verrete reindirizzati allo step successivo dell'iscrizione. A questo punto, vi troverete di fronte ad una schermata nella quale dover accettare alcuni accordi e poi selezionare la piattaforma sulla quale volete provare il gioco: PlayStation 5, Xbox Series X|S o Steam. Compilate tutto e confermate, dopodiché assicuratevi che appaia a schermo la dicitura "Candidatura completata" e che non vi siano errori.

Ora siete iscritti alla Closed Beta e, nel caso in cui doveste essere selezionati, riceverete una mail con i dettagli su come scaricare il gioco dopo il 5 ottobre 2022 alle ore 5:00 del fuso orario italiano. Vi ricordiamo inoltre che la Beta di Street Fighter 6 avrà il via il 6 ottobre 2022.

Avete già letto la nostra intervista a Stefano Stinga sulla localizzazione di Street Fighter 6?