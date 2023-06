Street Fighter 6: come scaricare ed avviare Fighting Ground e World Tour su PlayStation

Come ormai ben saprete, Street Fighter 6 propone tre diverse modalità di gioco che vengono gestite in maniera modulare sulle varie piattaforme.

L'unico problema risiede però nel fatto che il download di base di Street Fighter 6 non fa sì che tutte le componenti del picchiaduro Capcom vengano scaricate nella memoria della console, ma procede con l'installazione della sola modalità online, ovvero il Battle Hub.

Questo significa che dovrete procedere con il download manuale sia del Fighting Ground che del World Tour, che è la modalità single player di Street Fighter 6. Scaricare questi contenuti non è difficile ed è sufficiente recarsi nella schermata principale di PlayStation 5, scorrere con il cursore fino a raggiungere l'icona del gioco e poi premere il tasto Options: a questo punto si aprirà un menu a tendina in cui occorre selezionare 'Gestisci contenuti di gioco'. Seguendo questi passaggi, a schermo sarà visibile una pagina in cui selezionare i vari contenuti aggiuntivi del picchiaduro, tra i quali figureranno anche Fighting Ground e World Tour: mettete la spunta e date il via al download.

È bene che sappiate che, almeno per il momento, è presente un fastidioso bug che impedisce ai giocatori di selezionare una delle due modalità nella schermata principale del gioco, restituendo un errore. Nel caso in cui doveste visualizzare l'errore dopo aver completato sia il download che l'installazione di una delle due modalità di gioco, sappiate che si tratta di un problema facilmente aggirabile. È infatti sufficiente spegnere la console e poi riaccenderla (il riavvio dal menu non risolve il problema) per fare in modo che i due contenuti aggiuntivi vengano correttamente rilevati dal sistema.

Avete già dato un'occhiata alla nostra recensione di Street Fighter 6? Sulle pagine di Everyeye trovate anche un'intervista all'autore della localizzazione in italiano di Street Fighter 6.