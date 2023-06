Street Fighter 6: come fare soldi facili nella Modalità World Tour

La valuta di Street Fighter 6 prende il nome di Zenny. Grazie a questo tipo di moneta potremo acquistare cibo, oggetti e abiti per i nostri personaggi. Non credete a chi vi dice che "gli Zenny non fanno la felicità", perché più soldi avrete e migliore sarà la vostra esperienza a Metro City.

Non si tratta di quando far soldi, ma di come. Il metodo migliore per farmare Zenny risiede nella Modalità World Tour, che altro non è che la Modalità Storia di Street Fighter 6 in single player. Accumulare denaro non è fondamentale per completare il World Tour, ma riserva alcuni vantaggi che sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire. Esistono vari espedienti per ottenere soldi in Street Fighter 6, per esempio completando le missioni di trama e le avventure secondarie, ma certamente non si tratta dei metodi più rapidi, né dei più remunerativi. Scopriamo, allora, il modo più veloce per fare soldi in Street Fighter 6.

Come fare soldi velocemente in Street Fighter 6

Lo stratagemma migliore per ottenere denaro in fretta in Street Fighter 6 consiste nel completare i mini-giochi della modalità World Tour. Queste lavori part-time, infatti, possono essere ripetuti più e più volte per accumulare una quantità illimitata di Zenny.

Possiamo scegliere fra un ampio ventaglio di lavori part-time, parlando con i personaggi che hanno un'icona a forma di Z sopra la testa, ma uno dei più semplici e veloci è senza ombra di dubbio l'iconico Scrap Heap, che possiamo attivare parlando con un apposito personaggio nel Negozio Scrap Metal di Abigail a sud di Metro City. Il mini-gioco in questione sarà disponibile a partire dal Capitolo 3, subito dopo aver sconfitto Boluo sui tetti di Chinatown. L'obiettivo è facile: bisognerà distruggere il camion nel minor tempo possibile. Più alto sarà il nostro livello e più forti saranno i nostri colpi, quindi minore sarà il tempo che impiegheremo nello spaccare il veicolo.

Dal livello 10 in poi, dovremmo impiegare circa quindi secondi per vandalizzare il mezzo, il che ci frutterà ben 2.500 Zenny per sessione. Facendo un paio di calcoli e considerando il tempo di caricamento fra una sessione e l'altra, ogni due o tre minuti potremo arrivare a guadagnare circa 15.000 Zenny!

Altri metodi per guadagnare soldi in Street Fighter 6

Se per svariati motivi non volessimo applicare il metodo descritto sopra e le missioni principali/secondarie non dovessero bastare a soddisfare le nostre esigenze finanziarie, ci sono anche altri metodi con cui recuperare denaro in Street Fighter 6.

Gli Zenny possono essere guadagnati dai combattimenti per strada, trovati all'interno di alcuni scrigni del tesoro sparsi per la città, oppure distruggendo barili e casse con le apposite abilità che si sbloccano verso la fine del Capitolo 2. L'unico rovescio è che barili e casse sono limitati e non si rigenerano, ragion per cui i mini-giochi rimangono il metodo più veloce e affidabile per farmare Zenny e assicurarsi che il proprio portafoglio sia sempre più gonfio della faccia dei nostri avversari. Sistemata la questione denaro, non dimenticate di scoprire anche gli altri trucchi di Street Fighter 6.