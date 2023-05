Street Fighter 6 esce il 2 giugno su PC, PS4, PS5 e console Xbox: il nuovo videogioco Capcom è compatibile anche con Steam Deck oppure no? Scopriamo se Street Fighter 6 gira su Steam Deck oppure se i possessori del dispositivo portatile di Valve devono rassegnarsi.

In realtà la risposta a questa domanda è positiva, Street Fighter 6 è compatibile con Steam Deck e dunque funziona anche sulla console portatile, al momento non abbiamo però dettagli sulle performance o sulle migliori impostazioni per giocare bene a Street Fighter 6 su Steam Deck.

Ricordiamo che esiste un modo per capire quali giochi girano su Steam Deck, potete inoltre basarvi sui bollini ufficiali di Steam:

Verificato indica che il gioco funziona su Steam Deck

indica che il gioco funziona su Steam Deck Giocabile indica che il gioco potrebbe richiedere alcune impostazioni specifiche

indica che il gioco potrebbe richiedere alcune impostazioni specifiche Non supportato indica che al momento il gioco non è compatibile

indica che al momento il gioco non è compatibile Sconosciuto indica che la compatibilità deve ancora essere verificata

Se volete saperne di più sul picchiaduro Capcom vi rimandiamo alla nostra recensione di Street Fighter 6, la casa di Osaka ha lanciato un gioco ricchissimo di modalità e contenuti, un prodotto che non mancherà di fare la gioia degli appassionati del genere e che segna l'inizio di un lungo cammino per i fan di Street Fighter, con nuovi contenuti aggiuntivi in arrivo nei prossimi anni.