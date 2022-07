Street Fighter 6, i controlli moderni lo rendono più facile? Risponde il director

Tra le novità più importanti di Street Fighter 6 figura la Modalità Moderna, un sistema di combattimento opzionale che offre maggiori automatismi nella concatenazione delle combo. Da molti è stata bollata come una modalità semplificata indirizzata ai nuovi giocatori, ma è davvero così? Risponde il Game Director Takayuki Nakayama.

Durante una recente chiacchierata con Game Informer, Nakayama ha assicurato che i controlli moderni non rappresentano affatto una modalità semplificata, dunque non andranno ad intaccare il bilanciamento del picchiaduro. Al contrario, sono pensati per offrire ai videogiocatori un'alternativa potenzialmente valida anche in ambiente competitivo. "Se qualcuno vuole utilizzare lo schema dei controlli Moderno nel contesto competitivo, come ad esempio in un Torneo, può farlo. È semplicemente un'alternativa per i giocatori che la vogliono". I comandi moderni, per chi se lo fosse perso, sono stati oggetto di approfondimento del nostro Giuseppe Arace nella sua prova di Street Fighter 6.

Il bilanciamento è sempre una questione complicata, in special modo in un gioco come questo che punta fortemente sul competitivo e la scena esport. Per scoprire se le parole di Nakayama trovano riscontro sul campo dovremo tuttavia attendere fino all'anno prossimo, quando Street Fighter 6 verrà lanciato su PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S e PC.