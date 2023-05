Street Fighter 6: un cosplay di Cammy, l'ape assassina in intimo azzurro

Quando manca solamente meno di un mese al debutto ufficiale, Street Fighter 6 si è già dimostrato un picchiaduro perfetto per i novizi. Il fighting game di Capcom delizierà i giocatori con un sistema di combattimento dinamico e immediato, introducendo anche una modalità inedita con meccaniche da open world RPG.

La più grande novità di Street Fighter 6 sarà il World Tour, una modalità in cui i giocatori potranno creare il proprio avatar per sfidare gli altri giocatori. Il combat system si avvarrà invece delle Super Art e del sistema Drive, quest'ultimo che fungerà da rimpiazzo per il V System.

Nel cast di Street Fighter 6 al lancio ci sarà anche Cammy, la combattente introdotta in Super Street Fighter II e che insieme a Chun-Li rappresenta il volto femminile dell'iconica saga di picchiaduro di Capcom.

In Street Fighter 6 i giocatori troveranno una Cammy diversa dal solito, che abbandonerà l'uniforme militare verde in favore di un costume da combattimento inedito. Divenuta Membro della Delta Red, l'unità speciale delle forze britanniche, Cammy è stata fondamentale per la buona riuscita dell'operazione contro la Shadaloo, di cui un tempo faceva parte a causa del controllo psichico di M. Bison. In questa sesta iterazione della saga indosserà dunque un leggins e un topo sportivi, abbianti a un giubbotto di pelle azzurro.

In questo cosplay di Cammy da Street Fighter 6 vediamo l'ape assassina, il cui nome in codice era per l'appunto Killer Bee, pronta a un nuovo combattimento di arti marziali. Già impegnata in un calcio alto, la ragazza dai capelli biondi indossa solamente dell'intimo. A condividere questa interpretazione è la celebre cosplayer Hana Bunny.