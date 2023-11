Street Fighter 6: un cosplay di Cammy si riscalda per la prossima sfida

A distanza di qualche tempo dall'arrivo di A.K.I. nel roster di Street Fighter 6, i giocatori del fighting game sviluppato da Capcom restano in attesa di novità. Dopo l'ingresso in campo del personaggio ispirato alla maestra F.A.N.G. e ancora in precedenza delle Tartarughe Ninja, non è infatti ancora noto quando ci sarà un'altra new entry.

Uscito a inizio giugno 2023, Street Fighter 6 ha stupito gli appassionati di picchiaduro osando come nessuno aveva mai fatto in precedenza. Il risultato finale portato in campo dalla software house di Osaka è stato eccezionale, tanto da riprendersi la fama di re dei picchiaduro che la saga vanta da tempo immemore.

Sebbene non ci siano nuovi personaggi in vista, le novità comunque non mancano. Il Fighting Pass di Street Fighter 6 cominciato a inizio novembre celebra Final Fight, un'altra icona Capcom del passato. Attraverso il percorso ricompense, i giocatori di Street Fighter 6 avranno modo di guadagnare degli oggetti cosmetici che vanno a omaggiare Mike, Cody e Guy, i tre memorabili protagonisti della serie già citata.

Chi è pronta a combattere e ottenere queste laute ricompense è Cammy, protagonista della splendida interpretazione condivisa sui social dalla cosplayer professionista Sophie Valentine, aka Sophie Gamer Girl. In questo cosplay di Cammy da Street Fighter 6 osserviamo il look originale sfoggiato dalla combattente in questa iterazione della saga, un completo abbinato di top e leggins sportivi e una giacca di pelle azzurra.