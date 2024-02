Street Fighter 6: un cosplay di Cammy stringe nella sua morsa Chun-Li

Le vendite di Street Fighter 6 stanno confermando ciò che si poteva già intuire con il lancio datato giugno 2023. L'ultima iterazione del fighting game sviluppato da Capcom è il re del genere, un titolo che convince sia i vecchi appassionati, che chi per la prima volta si approccia alla decennale serie.

Street Fighter 6 è stato il miglior picchiaduro dell'anno per la giuria dei The Game Awards 2023, ma anche per il pubblico, che si è lasciato travolgere dal nuovo round della sfida tra Hadoken e Shoryuken.

A mesi di distanza dal rilascio nei negozi, Street Fighter 6 si è aggiornato alla versione 1.08, ma ci sono altre importanti novità in vista. Il roster di Street Fighter 6 accoglierà Ed, un bad boy dal cuore d'oro. Abbiamo già scoperto i segreti di Ed in Street Fighter 6, ma Cammy e Chun-Li non sono ancora pronte per abbandonare il ring.

I due volti femminili storici della saga tornano in azione per mezzo delle cosplayer Mikxcherry e Alcoholy. Dopo essersi lasciate indietro i fatti della Shadaloo, l'amicizia tra le due lottatrici si trasforma in uno scontro amichevole che entusiasma. In questo cosplay di Cammy e Chun-Li da Street Fighter 6 vediamo infatti l'ex Killer Bee stringere nella sua presa l'artista marziale cinese.