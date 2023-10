Street Fighter 6: un cosplay di Cammy White assume una posizione di guardia

Capcom non è più sola nella lotta per il titolo di miglior picchiaduro della generazione. La concorrenza si è fatta sentire con un debutto marchiato dal sangue, ma Street Fighter 6 è pronto a rispondere. A dare supporto al fighting game della software house di Osaka ci pensa la cosplayer missbrisolo, nome d'arte di Brianna Torres.

Il recentissimo debutto di Mortal Kombat 1 potrebbe aver allontanato l'utenza di giocatori dai server di Street Fighter 6. La risposta di Capcom non si è fatta però attendere. Da poco il roster di Street Fighter 6 si è allargato con l'introduzione di A.K.I., l'allieva di F.A.N.G. che i giocatori avevano conosciuto nel precedente episodio della saga. Ma lo sgarbo più grosso di Capcom è stato il crossover tra Street Fighter e le Tartarughe Ninja, le iconiche TMNT che in precedenza erano associate ai picchiaduro di NetherRealm.

A fornire un ulteriore assist alla casa di Street Fighter è l'artista Brianna Torres. In questo cosplay di Cammy White da Street Fighter l'iconica lottatrice assume una posizione di guardia con il ginocchio alto pronto sia per la difesa che per l'attacco. A differenza dell'ultimo episodio della serie, in cui vediamo Cammy indossare un outfit casual, l'interpretazione della cosplayer riprende un costume dal passato. L'eroina veste infatti la mimetica e il basco rosso della Delta Red.