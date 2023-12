Street Fighter 6: un cosplay di Chun-Li prende a calci i suoi avversari

A fine maggio 2023 il mondo dei picchiaduro è stato scosso dall'arrivo di Street Fighter 6, il tanto atteso ritorno del re che domina la scena ormai da decenni. Dal debutto sono trascorsi alcuni mesi e il nuovo fighting game sviluppato da Capcom si sta aggiornando continuando a entusiasma il pubblico.

Se a inizio novembre è cominciato il fighting pass di Street Fighter 6 ispirato a Final Fight, un percorso ricompense che ha omaggiato gli storici protagonisti Cody, Guy e Mike Haggar, è di recente notizia l'imminente arrivo di Street Fighter 6 nelle sale arcade. Dalla collaborazione tra Capcom e Taito, Street Fighter 6 Type Arcade porterà l'esperienza di questa iterazione della saga nelle sale giochi. Dopo l'arrivo su PC e console casalinghe, dunque, finalmente Ken, Ryu e gli altri approderanno anche su cabinati.

Da non molto è poi arrivato anche l'Outfit Showcase 3 per Street Fighter 6, un pacchetto esclusivo che permette all'utenza di combattere con fantasia usufruendo di diversi nuovi aspetti per i protagonisti del roster di gioco. Ma non solo, gli utenti sono stati sorpresi dall'arrivo della versione Street Fighter 1.08.

Chi non si stanca di combattere è Chun-Li, protagonista dell'interpretazione condivisa sui social dalla cosplayer orientale Rose Melle. In questo cosplay di Chun-Li da Street Fighter l'artista marziale cinese è pronta a prendere a calci qualsiasi avversario gli si pari dinanzi sfruttando il suo stile di combattimento.