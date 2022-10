Street Fighter 6: un cosplay di Chun-Li pronta a mettervi K.O.

Nel 2023, su PlayStation, Xbox One X/S e PC, debutterà Street Fighter 6, nuova iterazione di quello che forse è il picchiaduro più rinomato nel panorama dei videogiochi. L'attesa cresce e aspettando novità, alcuni fan sono già pronti a combattere.

Nel roster ufficiale di Street Fighter 6 troveremo anche Chun-Li, storica protagonista della saga sviluppata da Capcom. Presente sin dalla seconda uscita, l'artista marziale è stata la prima protagonista femminile a comparire in Street Fighter. Anche grazie alla sua estrema agilità in combattimento, è dunque tra i personaggi più amati dal pubblico, nonché grande protagonista della scena dei cosplay.

Eccola, in attesa di poterla utilizzare nella closed beta di Street Fighter 6. A interpretare Chun-Li questa volta è la cosplayer Sophie Valentine, che su Twitter troviamo con il nome utente @PlaySophie_. Con indosso un costume da combattimento molto diverso da quello che vedremo nel sesto capitolo del picchiaduro, di colore azzurro e con ricami in oro, è in posa da battaglia. In questo cosplay di Chun-Li da Street Fighter, al posto dei classici stivali lunghi, la guerriera cinese veste un paio di tacchi bianchi. Street Fighter 6 promette di essere il capitolo più completo della serie, sia a livello di giocabilità che per quanto riguarda il comparto tecnico, e questo cosplay non fa altro che accrescere l'hype.