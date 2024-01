Street Fighter 6: un cosplay femminile di Ryu stringe il suo hachimaki

L'uscita di Street Fighter 6 Type Arcade, edizione per cabinati dell'ultima iterazione del picchiaduro Capcom, ci ha riportati indietro a fine anni Ottanta, quando nelle sale di tutto il mondo facevano il loro debutto i combattenti Ryu e Ken. A distanza di 36 anni da quell'esordio, il duo di protagonisti è ancora il volto della saga.

Street Fighter 6 è un picchiaduro che osa tanto e che è riuscito a convincere gli appassionati storici della serie e anche la critica. Il lancio non è rimasto un evento isolato, poiché la software house di Osaka sta continuando a fornire il suo supporto al titolo e ai giocatori. A dicembre 2023 è arrivata la patch 1.08 di Street Fighter 6, un aggiornamento che porta ad aggiustamenti per il gameplay, corregge bug e introduce varie altre migliorie. Sono stati inoltre resi disponibili ulteriori costumi per i guerrieri del roster di Street Fighter 6.

In questo cosplay di Ryu da Street Fighter ritroviamo l'eroe principale della serie, ma in chiave femminile. Dedito al combattimento e alla giustizia, Ryu non indossa l'outfit visto nel sesto episodio, ma quello classico. La Ryu interpretata dalla cosplayer Vanessa 'The Vhenix' Pereze ha indosso un gi da karate bianco dalle maniche strappate, guantoni rossi e un hachimaki rosso sulla fronte.