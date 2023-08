Street Fighter 6 cowabunga! Ora disponibile il crossover con le Tartarughe Ninja

Annunciata di recente in occasione dell'EVO 2023, la collaborazione tra Street Fighter 6 e le Tartarughe Ninja è già diventata realtà, grazie alla pubblicazione dell'aggiornamento 1.000.003 del picchiaduro.

Ora disponibile per il downaload e l'installazione su PC e console, la nuova patch di Street Fighter 6 segna il debutto nel titolo Capcom delle quattro Tartarughe Ninja. A partire da oggi - martedì 8 agosto - il celebre cartone animato degli anni Ottanta e Novanta torna a popolare il mondo dell'intrattenimento videoludico, a breve distanza dall'annuncio di TMNT: The Last Ronin, videogioco ispirato all'omonimo graphic novel delle Tartarughe combattenti.

I giocatori di Street Fighter 6 possono ora personalizzare il proprio avatar con diverse opzioni cosmetiche ispirate ai quattro protagonisti di Teenage Mutant Ninja Turtles. Tra questi possiamo citare quattro skin raffiguranti le fattezze di Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo, oltre alle celebri bandane colorate associate alle tartarughe antropomorfe. Non potevano inoltre mancare emote dedicate alle pose vittoriese delle Tartarughe Ninja e alla loro passione per la pizza. A completare il quadro ci pensano una serie di wallpaper, set di stickers e cornici per la modalità fotografica, il tutto ispirato al mondo delle TMNT.



Con la patch 1.000.003, gli sviluppatori di Capcom provvedono inoltre a risolvere alcuni bug minori presenti in Street Fightet 6.