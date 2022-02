Street Fighter 6: il creatore del logo vuole un compenso da parte di Capcom

Come ormai ben saprete, è dall'annuncio di Street Fighter 6 che continuano le polemiche riguardanti il logo del picchiaduro. Sembrerebbe infatti che Capcom abbia utilizzato un'immagine facilmente reperibile sul web per poi apportarle qualche piccola modifica. Ad intervenire sulla questione è ora lo stesso creatore del logo.

L'artista, conosciuto sui social con il nickname xcoolee, ha scambiato quattro chiacchiere con un giornalista di IGN USA e ha confermato non solo di essere l'autore del logo in vendita sul sito di Adobe, ma anche di aver contattato l'azienda nipponica per offrirle un accordo. A quanto pare, infatti, ci sarebbe stato un tentativo di vendere definitivamente i diritti dell'immagine a Capcom, così da rimuovere il logo dalla vendita sul portale Adobe. Non sembra però che la software house abbia accettato e l'immagine è ancora oggi disponibile all'acquisto sullo store online al prezzo di poche decine di dollari.

Nel frattempo c'è ancora chi ritiene che la scarsa attenzione riposta da Capcom nei confronti del logo sia dovuta al fatto che non sia quello definitivo, ma solo un logo provvisorio da mostrare in occasione dell'annuncio.

Vi ricordiamo che proprio qualche ora fa qualcuno ha notato che il logo di Street Fighter 6 è molto simile a quello di un'azienda di Taiwan.