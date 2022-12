Street Fighter 6: data d'uscita, personaggi, edizioni e novità del gameplay

C’è un gran fermento per il 2023, ricchissimo di contenuti che sapranno fare la felicità di moltissimi utenti. Se tutto ciò che sappiamo su Tekken 8 ha permesso un ritorno in auge di un genere senza tempo anche sulle nuove console, a comporre un mosaico ricco di calci, pugni e match senza esclusione di colpi vi è anche Street Fighter 6.

I The Game Awards 2022, lo show diretto da Geoff Keighley, hanno fatto in modo che l’ultimissima fatica picchiaduro targata Capcom mandasse in visibilio i fan di una delle produzioni più iconiche del panorama videoludico. Il mese di dicembre ha garantito nuove conferme per la ventura iterazione di SF, ma cosa sappiamo esattamente sul nuovo Street Fighter 6?

Le novità di Street Fighter 6

Pur essendo in continuità con le precedenti produzioni della stessa saga, Street Fighter 6 promette diverse novità per i giocatori: l’eredità spirituale mutuata dal passato sfocia in un rinnovamento non di poco conto, andando ad introdurre inedite modalità di gioco.

Il pacchetto composto da Capcom prevederà che questo sia composto da tre solide parti:

Fighting Ground

Battle Hub

World Tour

Le prime due non costituiscono una vera e propria innovazione per il genere: si trattano, rispettivamente, della classica modalità delle battaglie contro altri utenti o la CPU in cooperativa locale/multigiocatore online e di una lobby nella quale sarà possibile interagire con i giocatori. Tuttavia, almeno per il momento, le informazioni circa la Battle Hub sono limitate, il che richiederà ulteriori approfondimenti prima del lancio del titolo.

Possiamo dire – almeno in parte – che il vero piatto forte di Street Fighter 6 sia il World Tour, una modalità storia che garantirà l’esplorazione di un vasto mondo di gioco dalle tinte open world, senza che venga meno la peculiarità di uno dei capisaldi del genere picchiaduro. I combattimenti all’ultimo sangue rimarranno infatti l’elemento cardine di Street Fighter, che però verranno in parte mutati con Street Fighter 6 cercando di offrire un’esperienza al di fuori dell’ordinario.

Street Fighter 6: un nuovo modo di concepire il gameplay

Passiamo, però, al vero nucleo fondativo dell’intera esperienza ideata e concepita da Capcom: il gameplay. Street Fighter 6 promette diversi cambiamenti anche su quel fronte, andando a modificare un po’ quelli che sono i principali schemi di comandi che vanno ad arricchire la complessità della struttura di gioco. Le ultime introduzioni in casa Street Fighter 6 vedranno l’introduzione di un secondo schema di comandi, anche chiamato Dynamic control, che affiancandosi alla “versione classica” permetterà di associare le mosse speciali di un personaggio ad un singolo input di comandi.

La parola chiave in Street Fighter 6 è “accessibilità”, così da garantire un ampio divertimento anche a chi si approccerà alla serie con questa nuova iterazione senza venire meno all’originale concezione di Street Fighter grazie all’introduzione delle supercombo multiple, le quali andranno a modificare radicalmente il gameplay con ogni singolo personaggio.

Quali personaggi saranno presenti in Street Fighter 6?

Come risaputo, la celeberrima produzione di Capcom è nota anche per l’ampio roster di combattenti utilizzabili nelle numerose ore che caratterizzeranno l’esperienza di gioco dei giocatori. Al momento vi sono diciotto personaggi confermati per Street Fighter 6, anche se sappiamo che questi aumenteranno con il passare dei giorni sino alla data d’uscita del titolo, senza tenere conto dei futuri contenuti aggiuntivi.

Qui di seguito vi elenchiamo i membri del roster di gioco:

Blanka

Cammy

Chun-Li

Dee Jay

Dhalsim

E. Honda

Guile

Jamie

JP

Juri

Ken

Kimberly

Lily

Luke

Manon

Marisa

Ryu

Zangief

Quando esce Street Fighter 6?

Street Fighter 6 uscirà il 2 giugno 2023. Possiamo quindi dire che vi siano in orizzonte buone notizie per i fan del brand, i quali avranno molti mesi a disposizione per vedere tutte le novità che Capcom avrà in serbo per loro. L’attesa si farà certamente sentire, anche se non vediamo l’ora di scoprire tutto ciò che sarà necessario per farci immergere in una nuova esperienza tutta da scoprire.

Requisiti PC di Street Fighter 6

Recentemente, Capcom ha svelato tutte le informazioni attinenti ai requisiti di sistema per Street Fighter 6 su PC. Qui di seguito vi elencheremo i requisiti che vengono forniti per poter fruire al meglio della ventura esperienza picchiaduro.

Requisiti minimi di sistema

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5 7500 o AMD Ryzen 3 1200

8 GB di RAM

Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 580

6 GB di VRAM

Spazio di archiviazione: 60 GB

Requisiti consigliati di sistema

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7 8700 o AMD Ryzen 5 3600

16 GB di RAM

Scheda Video: Nvidia GeForce RTX 2070 o AMD Radeon RX 5700 XT

8 GB di VRAM

Spazio di archiviazione: 60 GB

Quali edizioni di Street Fighter 6 ci sono?

Street Fighter 6 potrà essere acquistato in tre versioni differenti, le quali garantiranno diversi contenuti in-game in base all’edizione in proprio possesso. In ogni caso, effettuando l’acquisto anticipato del prodotto saranno inclusi alcuni contenuti:

Completo 1 colore 10 per Chun-Li, Jamie, Manon, Dee Jay, Juri, Ken

Preordinando Street Fighter su PlayStation Store, invece, si potranno ottenere 18 titoli speciali e sticker per la chat di gioco

Street Fighter 6 verrà venduto nelle seguenti edizioni:

Edizione standard, acquistabile al prezzo di 69.99 euro su PlayStation e Xbox, mentre su Steam potrà essere comprato a 59.99 euro . Al suo interno sarà presente solo ed esclusivamente il gioco nella sua edizione base.

su PlayStation e Xbox, mentre su Steam potrà essere comprato a . Al suo interno sarà presente solo ed esclusivamente il gioco nella sua edizione base. Edizione Deluxe: acquistabile al prezzo di 94.99 euro su PlayStation e Xbox - mentre su Steam verrà venduto al prezzo di 84.99 euro -, l’edizione Deluxe di Street Fighter conterrà al suo interno un character Pass dell’anno 1, quattro personaggi aggiuntivi, quattro colori 3-10 per il costume 1 e 4200 Drive Ticket

su PlayStation e Xbox - mentre su Steam verrà venduto al -, l’edizione Deluxe di Street Fighter conterrà al suo interno un character Pass dell’anno 1, quattro personaggi aggiuntivi, quattro colori 3-10 per il costume 1 e 4200 Drive Ticket Edizione Ultimate: la Ultimate Edition di Street Fighter 6 verrà venduta al prezzo di 114,99 euro su PlayStation e Xbox, il cui prezzo di listino verrà ridotto a 104,99 euro per la versione Steam del prodotto. Nella Ultimate Edition di Street Fighter 6 vi saranno, oltre ai sopracitati contenuti dell’edizione Deluxe, quattro costumi due comprensivi dei colori 1-10, 4 costumi 3 comprensivi dei colori 1-10 e due arene aggiuntive. Inoltre, il bonus di 4200 Drive Ticket verrà incrementato fino ad arrivare a 7700 Drive Ticket.

Street Fighter 6 Collector's Edition

Per la gioia dei fan e dei collezionisti, anche Street Fighter 6 riceverà una sua edizione da collezione. Essa verrà venduta al prezzo di 249.99 dollari ed al suo interno vi sarà:

Box Mad Gear

Diorama di Luke e Kimberly

Artbook di Street Fighter 6

Set di sticker

Tutti i contenuti digitali del titolo

Edizione base del gioco

Su che console usce Street Fighter 6?

Anche in questo caso, i possessori delle console di vecchia generazione potranno tirare un piacevole sospiro di sollievo, in quanto Street Fighter 6 uscirà su tutte le principali piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Al momento non vi sono informazioni circa la disponibilità di Street Fighter 6 su Xbox One, anche se non è da escludere che si tratti di un errore avvenuto in campagna marketing o che vi è il desiderio di lanciare sul mercato la suddetta versione in un secondo momento. Dunque, anche Street Fighter 6 non sarà relegato alla sola esclusività su next-gen, anche se ciò non costituirà di per sé un elemento a sfavore dell’ultimo lavoro di Capcom.