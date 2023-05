Street Fighter 6, la demo gratis alla prova: l'analisi di DF su PS5, Xbox Series X|S e PS4

Con il lancio dell'Open Beta gratuita di Street Fighter 6, è tempo di scoprire qualche nuovo dettaglio sulla prossima iterazione della serie picchiaduro di casa Capcom.

Per l'occasione, la redazione di Digital Foundry non poteva esimersi dal testare con mano il comparto tecnico della produzione. Nel video che trovate in apertura, in particolare, i giornalisti videoludici passano in esame le differenze individuate tra le diverse versioni console di Street Fighter 6. Denso di contenuti - la demo include i personaggi di Luke e Ryu, gli scenari dedicati al Tempio Genbu, al Dojo e al Mercato della cittadella e una porzione della modalità single player World Tour -, questo primo assaggio del picchiaduro consente di fare alcune valutazioni preliminari.



In generale, Digital Foundry promuove l'adozione del RE Engine per dare vita a Street Fighter 6, con il motore grafico che offre al gioco un sistema di illuminazione e un livello di dettaglio decisamente superiori rispetto a quanto visto in Street Fighter 5. Con un supporto cross-gen, il titolo si comporta in maniera ottima nell'adattare l'esperienza ai diversi hardware di destinazione.



Su console Sony, la modalità Arcade di Street Fighter 6 propone performance molto simili, che si differenziano però ovviamente in termini di risoluzione, con PS5, PS4 Pro e PS4 che propongono rispettivamente un comparto visivo in 4K, 1.440p e 1.080p. Su hardware di nuova generazione, il gioco propone ovviamente una qualità superiore, con una linea dell'orizzonte più ampia e texture più dettagliate. Più marcato lo scarto generazionale per quanto riguarda la modalità World Tour, con PS4 e PS4 Pro interessate da fenomeni di pop-in e texture di qualità nettamente inferiore a quanto proposto su PS5.



In casa Microsoft, Digital Foundry associa la performance di Street Fighter 6 su Xbox Series S a quanto proposto in media su PS4 Pro. Xbox Series X e PS5 propongono a loro volta un'esperienza sostanzialmente identica, con la modalità Performance del picchiaduro che consente di affrontare in modalità Arcade scontri in 4K e 60 fps.



Per ulteriori dettagli sulle qualità di Street Fighter 6, vi lasciamo alla visione del video confronto confezionato da Digital Foundry, ricordando che il titolo uscirà il prossimo 2 giugno 2023.