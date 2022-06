Street Fighter 6: dove esce il nuovo picchiaduro?

In occasione del PlayStation State of Play trasmesso nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 giugno 2022, i vertici di Capcom hanno pubblicato un ricco trailer di Street Fighter 6.

Con il filmato, è stato confermato che il nuovo capitolo della serie di picchiaduro diverrà disponibile nel corso del prossimo anno. A corredo della conferma del 2023 come finestra di lancio, il team di Capcom ha reso noto che Street Fighter 6 sarà protagonista di una distribuzione di tipo multipiattaforma. Il gioco, dunque, non sarà esclusiva di alcun hardware e potrà essere acquistato sia su PC sia su console. Nello specifico, il nuovo Street Fighter troverà spazio nei cataloghi di PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series X e PC (via Steam). Non è invece stata prevista alcuna versione di Street Fighter 6 per Xbox One o per Nintendo Switch.



Al momento, non si dispone di una specifica data di lancio per il titolo, che diverrà disponibile genericamente nel corso del 2023. In attesa di maggiori dettagli sul lancio, segnaliamo che Capcom ha già confermato che Street Fighter 6 includerà una ricca modalità single player, con tanto di campagna principale. Con un sistema di comandi rinnovato e tre modalità di gioco principali, il titolo punta a rinnovare il franchise. Per scoprire tutti i dettagli, vi rimandiamo alla ricca anteprima di Street Fighter 6 disponibile sulle pagine di Everyeye e firmata dal nostro Gabriele Laurino.