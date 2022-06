Street Fighter 6, senza esclusioni di colpi: 20 minuti di gameplay, tra Ryu e Jamie

Come vi aveva raccontato il nostro Giuseppe Arace nel suo recentissimo provato di Street Fighter VI, la serie di casa Capcom è pronta a tornare in scena con una formula ampiamente rinnovata.

Per presentare al meglio il suo nuovo picchiaduro, il colosso giapponese ha sfruttato la finestra comunicativa offerta dalla Summer Game Fest 2022, il cui showfloor ha accolto diverse postazioni dedicate al gioco. Per l'occasione, i colleghi di IGN USA hanno avuto modo di effettuare delle riprese della durata di circa 20 minuti, per immortalare parte degli scontri a cui hanno preso parte.

Direttamente in apertura a questa news, potete dunque osservare un'interessante sessione di gameplay dedicata a Street Fighter VI. Con scontri senza esclusione di colpi, possiamo assistere all'esecuzione delle potenti mosse di Ryu, Luke, Chun-Li e Jamie. Tra azioni spettacolari, attacchi sfrenati e strategie di difesa, la sequenza di gameplay offre un interessante scorcio su quella che sarà l'offerta ludica del nuovo capitolo della serie di picchiaduro.



Tra le principali novità proposte da Capcom con il nuovo titolo, troviamo l'implementazione dell'ancora misteriosa modalità World Tour di Street Fighter VI. Con debutto previsto per il 2023, il picchiaduro raggiungerà i cataloghi di PlayStation 4, PlayStation 5, PC e Xbox Series X|S.