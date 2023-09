Street Fighter 6: fate spazio ad A.K.I., la nuova combattente al vetriolo

Abbiamo visto A.K.I. all'opera nel video-gameplay a lei dedicato e ora l'attesa è finita: la nuova combattente dallo stile di combattimento velenoso si aggiunge ufficialmente alle fila di Street Fighter 6, pronta per scendere in campo e seminare distruzione.

Per poter utilizzare il personaggio di A.K.I. sarà necessario possedere o acquistare una delle edizioni speciali del gioco (Deluxe, Ultimate, Year 1 Character Pass/Ultimate pass). In alternativa, è possibile acquistarla separatamente con 350 Fighter Coins, ricevendo anche il suo Outfit 1 e i colori 1 e 2.

Per chi non vuole comprare a scatola chiusa, invece, è possibile anche provare A.K.I. gratuitamente per un’ora usando un biglietto Rental Fighter, che si può ottenere nel Fighting Pass del gioco.

A.K.I. è il secondo arrivo del primo pass annuale di Street Fighter 6 e porta con sé alcuni nuovi contenuti nel gioco, fra cui le Missioni Maestro a lei dedicate, con nuovi NPC e nuovi scenari, la sua storia nel Fighting Ground in Modalità Arcade e l'aggiunta dei suoi outfit nel negozio.

Infine, l'aggiornamento che include la nuova lottatrice apporta anche alcune importanti modifiche generali, come il supporto per lo spagnolo latino-americano, che si aggiunge alle altre 13 lingue del gioco o la possibilità di personalizzare la visualizzazione delle stanze e sfruttare nuove opzioni nella modalità Allenamento.

Un’altra modifica importante riguarda i comandi delle Super Art, che sono stati resi più precisi per evitare azioni indesiderate. Questo significa che i giocatori devono essere più rapidi nell’inserire i comandi o la Super Art potrebbe non attivarsi.