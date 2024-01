Street Fighter 6: a febbraio arriva Ed, il bad boy dal cuore d'oro

Capcom ha annunciato l'arrivo di un nuovo personaggio scaricabile di Street Fighter 6, in arrivo a febbraio. Nelle prossime settimane il roster del picchiaduro vedrà l'entrata in scena di Ed, definito dagli sviluppatori come un un bad boy dal cuore d'oro.

Ed è particolarmente abile nell'utilizzare i suoi poteri psichici e tattiche psicologiche per destabilizzare gli avversari. La sua bio non lascia spazio a dubbi: "Ed è il cattivo ragazzo della boxe con poteri psichici, ma ha anche un cuore. E presto vi mostrerà la sua idea di forza."

Non parliamo di un personaggio inedito, Ed è comparso per la prima volta in Street Fighter IV ed è stato reso giocabile in Street Fighter V a partire dalla Stagione 2. In Street Fighter 6, Ed torna per dimostrare di avere ancora qualcosa da dire.

Il personaggio sarà disponibile nel corso del mese di febbraio per tutti i possessori del Pass Personaggi Anno 1 e ovviamente per chi ha acquistato le edizioni Deluxe e Ultimate di Street Fighter 6. Il picchiaduro Capcom sta riscuotendo un notevole successo, dal mese di giugno Street Fighter 6 ha venduto oltre tre milioni di copie su PC, PS5 e Xbox Series X/S e la casa di Osaka si dice fiduciosa sulle vendite a lungo termine.