Street Fighter 6 gameplay: Zangief sfida Marisa in un duello tutto muscoli

Mentre Marshall Law affronta Paul Phoenix nelle arene di Tekken 8, le montagne di muscoli di Zangief e Marisa si scontrano e danno vita a un nuovo, epico combattimento di Street Fighter 6.

La battaglia senza esclusione di colpi offertaci da Zangief e Marisa ci permette di sbirciare tra le pieghe del lavoro che sta portando avanti Capcom per evolvere il sistema di combattimento di questa iconica serie picchiaduro.

Dalle innovazioni apportate alle lobby alle modifiche che interesseranno il gameplay, il prossimo capitolo di Street Fighter promette di regalarci un'esperienza indimenticabile, basti pensare alle ottime impressioni restituite nei mesi scorsi dalle prove a porte chiuse organizzate da Capcom. Servendosi delle innovazioni nel combat system e dell'ampio ventaglio di modalità di SF6, il publisher e sviluppatore nipponico proverà infatti a soddisfare le esigenze di una player base mai così eterogenea. Ci riuscirà?

Per scoprirlo non ci resta che attendere fino al 2 giugno e menare mazzate nelle arene digitali di Street Fighter 6 su PC, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra analisi del gameplay della beta di Street Fighter 6.