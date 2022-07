Street Fighter 6 giocabile all'EVO 2022? Sì, grazie!

Sembra che Capcom abbia tutte le intenzioni di portare Street Fighter 6 all'Evo 2022 (avete letto la nostra anteprima?). Il colosso nipponico ha infatti confermato che una versione giocabile del picchiaduro sarà presente sia allo stand Capcom che a quello Sony durante l'evento più amato dalla community dei beat ‘em all.

Il 5 e il 6 agosto, i giocatori e gli appassionati che avranno la fortuna di partecipare all’evento potranno visitare entrambi gli stand per mettere le mani sul gioco prima delle finali di Street Fighter V previste per il 7 agosto.

"Street Fighter è all'origine dell'EVO. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Capcom all'evento di quest'anno e di offrire ai nostri fan l'opportunità di provare Street Fighter 6", ha dichiarato il general director dell’EVO Rick "TheHadou" Thiher. "Siamo impegnati a collaborare con publisher come Capcom nel tentativo di celebrare l'eredità del nostro genere e ispirare la prossima generazione di giocatori dei giochi di combattimento".

Non sono stati condivisi molti dettagli sulla presenza del picchiaduro, al di là del fatto che il gioco sarà presente, ma Capcom ha fatto riferimento ad "annunci esclusivi" nel suo comunicato stampa, il che significa che potrebbero esserci dei reveal piuttosto interessanti.

Per quanto riguarda ciò che i partecipanti all'EVO possono aspettarsi, la build giocabile all'evento sarà probabilmente la stessa o una versione leggermente aggiornata della demo mostrata durante il Summer Game Fest. Non ci resta che attendere le dirette che sicuramente animeranno Twitch in quei giorni e goderci l’evento da casa.