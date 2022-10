Street Fighter 6: il gioco è preordinabile all'incredibile prezzo di 49,80 euro per PS5

Street Fighter 6 è il nuovo capitolo del picchiaduro ad incontri sviluppato e pubblicato da Capcom. Il rilascio è previsto per Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S nel corso del 2023.

Street Fighter 6 offrirà tre modalità di gioco: Fighting Ground, World Tour e Battle Hub. Fighting Ground conterrà battaglie locali e online, nonché le modalità allenamento e arcade, tutte caratterizzate da un gameplay in 2D simile ai giochi precedenti della serie. World Tour è una modalità storia per giocatore singolo con un avatar giocatore personalizzabile che esplora ambienti 3D, Battle Hub funge da modalità lobby online, con altre funzionalità che verranno rivelate in futuro.

Il gioco è preordinabile su eBay ad un prezzo incredibile, sono sufficienti 49,80 euro per preordinarlo in edizione PS5, con lo sconto di 30 euro dal prezzo di listino di 79,99 euro. L'edizione in promozione è con copertina in inglese, il gioco sarà completamente in italiano.

Clicca qui per preordinare Street Fighter 6 ad un prezzo super scontato per PS5



Il venditore gamesandmovieshop con oltre 7.000 feedback positivi (il venditore ha uno store fisico e partecipa attivamente a tutte le principali fiere videoludiche), ci propone il gioco in offerta in pochissime copie a questo prezzo super scontato, la spedizione è gratuita e la consegna è garantita al day one.