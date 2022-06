Street Fighter 6: Guile scatena la sua potenza al Summer Game Fest

Street Fighter 6 apre il Summer Game Fest con il botto, mostrandosi non solo attraverso un adrenalinico video-gameplay, ma confermando anche un altro nome storico per il roster che accompagnerà il lancio del picchiaduro Capcom nel corso del 2023 su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X/S.

Il nuovo trailer vede come protagonista principale Guile, uno dei personaggi storici della serie facente parte dei classici otto giocabili della prima versione di Street Fighter II, che ritorna qui con un nuovo look e con tutta la sua potenza fatta di poderosi Sonic Boom. L'iconico lottatore americano torna anche con uno scenario ambientato nel consueto aeroporto militare, ormai iconico marchio di fabbrica del personaggio.

Il gameplay promette inoltre di essere coinvolgente ed adrenalinico come da tradizione nel franchise, tra combo, mosse speciali e profondi tecnicismi che manderanno in estasi i puristi dei Picchiaduro 2D pronti a studiare nel minimo dettaglio ogni azione dei vari membri del roster. A tal proposito, non perdetevi anche i primi dettagli sulla storia di Street Fighter 6, con tanto di immagini più dettagliate su Ryu, l'uomo immagine della serie sin dalle origini.

Ricordiamo inoltre l'appuntamento con il Capcom Showcase del 14 giugno, dove con molta probabilità potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti sull'atteso sesto capitolo principale dell'iconica serie.