Street Fighter 6: Hori annuncia il Fighting Stick ufficiale per PS5, PS4 e PC

Hori, azienda specializzata nella produzione di periferiche e accessori, ha annunciato il Fighting Stick di Street Fighter 6 per PS5, PS4 e PC. Dotato di licenza ufficiale su concessione di Capcom e Sony, non è attualmente previsto in versione Xbox.

Progettato per i giocatori d'alto livello e per i professionisti intenzionati a partecipare ai tornei, il Fighting Stick di Street Fighter 6 può essere aperto, personalizzato e riparato all'occorrenza. Monta un joystick e dei pulsanti HAYABUSA ad alte prestazioni, un touchpad, un cavo di tre metri e un pannello per il controllo dell'audio e del microfono. Ad impreziosirlo ci pensa un artwork inedito di Street Fighter 6, tuttavia agli acquirenti verrà fornito anche un link per il download di 18 immagini aggiuntive in alta risoluzione dedicate agli altri personaggi del picchiaduro, stampabili all'occorrenza.

Attraverso un'applicazione dedicata, i giocatori potranno inoltre creare e salvare fino ad un massimo di quattro profili personalizzati, liberamente intercambiabili durante il gameplay tramite il tasto Function. La pagina ufficiale del Fighting Stick di Street Fighter 6, già raggiungibile sul sito di Hori, anticipa il prezzo di 229,99 dollari ma non la data di lancio, anche se molto probabilmente non si discosterà molto dal 2 giugno 2023, giorno in cui il picchiaduro verrà pubblicato su PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S e PC in tutto il mondo.