Street Fighter 6: le impostazioni di accessibilità convincono i giocatori

Street Fighter 6 arriverà solamente nel corso del 2023, ma la prova della closed beta recentemente resa disponibile solo ad alcuni giocatori sta riscontrando alcuni pareri positivi. In particolare, della beta disponibile dal 7 al 10 ottobre, sembra che una delle caratteristiche più notevoli sia la sua estrema accessibilità.

La prova chiusa di tre giorni consentirà, ai giocatori che avranno modo di poter finalmente mettere le mani sulla ventura iterazione del brand di Street Fighter, di poter percepire il feeling con l'esperienza di gioco, tanto piacevole quanto difficile da padroneggiare in pieno. Tuttavia, come detto in apertura, ciò che più ha sorpreso i giocatori è stato vedere come le numerose e diversificate impostazioni di accessibilità.

A quanto pare, infatti, le prime impressioni della closed beta di Street Fighter 6 hanno lasciato percepire una profonda personalizzazione dell'esperienza di gioco, per giocatori con difficoltà visivo-uditive o anche per chi ha dei veri e propri handicap fisici. A tal proposito, il noto player cieco della community di Street Fighter BlindWarriorSven, si è espresso sulle impostazioni di Street Figher 6, mostrando le inedite aggiunte attraverso una serie di contenuti streammati sul suo canale Twitch.

Attraverso l'apposita funzione nella sezione audio del menu di gioco, i giocatori potranno modificare tutte le impostazioni relative ai suoni generali del prodotto, ma non solo. A quanto pare, sembrerebbe che sia possibile attivare un effetto sonoro che indica al giocatore la distanza dal nemico ingaggiato in combattimento, così come quello per poter far intuire se l'attacco effettuato contro un avversario sia alto, medio o basso.

Si tratta indubbiamente di un grande passo avanti per l'inclusione all'interno del mondo videoludico, non certamente noto - se non in casi tanto sporadici quanto unici - per la grande accessibilità dei prodotti a tutti coloro i quali presentano degli handicap visivi e/o uditivi. Però, l'accessibilità non si limita ad agevolare la sola esperienza dei non vedenti, visto che sarà possibile disattivare la possibilità che lo schermo tremi in specifiche fasi di gioco, visto il problema che potrebbe causare una funzione del genere. Nell'attesa di verificare definitivamente la grande accessibilità del titolo, vi invitiamo a recuperare il nostro provato di Street Fighter 6 dal Tokyo Games Show 2022.