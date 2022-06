Street Fighter 6 includerà una ricca storia single player: ecco le tre modalità incluse

Mentre già impazzano i leak sul roster di Street Fighter 6, dal team di Capcom arrivano alcune prime conferme su quelle che saranno le caratteristiche ufficiali della produzione.

In particolare, dopo la pubblicazione del ricchissimo trailer di Street Fighter 6, in occasione dell'ultimo PlayStation State of Play, dal Giappone apprendiamo i primi dettagli sulle tre modalità di gioco che saranno incluse nel picchiaduro.

Si apre la scena con il Fighting Ground, esperienza tradizionale di lotta che torna in azione con una qualità tecnica rinnovata. Gli scontri tra i combattenti del roster potranno qui approfittare di un'estetica next gen, comprensiva di tutte le modalità di gioco già proposte in Street Fighter V. In questo contesto, saranno disponibili due sistemi di controllo: accanto alla versione tradizionale a sei tasti, battezzata Classic, farà infatti il suo debutto anche un modello semplificato, denominato Modern.



Al Fighting Ground, si affiancherà poi il Battle Hub, che pare essere legato alle componenti multiplayer e social del picchiaduro. Su questo fronte, tuttavia, mancano ancora dettagli da Capcom. Infine, confermata la presenza di una ricca campagna narrativa in single player, denominata World Tour. Descritta come "un'esperienza completamente nuova che va oltre le etichette di genere", quest'ultima modalità sarà presto presentata in maggior dettaglio da Capcom.