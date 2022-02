Street Fighter 6 era nel leak di GeForce Now: uscirà anche su PC

A inizio settimana Capcom ha annunciato Street Fighter 6, senza però confermare le piattaforme di riferimento del nuovo picchiaduro. Lo vedremo sicuramente su console (se in esclusiva o meno, per ora non lo sappiamo) ma uscirà anche su PC?

Come fatto notare su Reddit, Street Fighter 6 è uno dei titoli emersi nel 2021 dal gigantesco leak di GeForce Now e adesso che è stato confermato è facile pensare che il gioco Capcom sia destinato ad arrivare anche su PC, sebbene non ci siano ancora conferme in merito.

Per Street Fighter V Capcom aveva stretto una partnership con PlayStation, il gioco e tutte le sue riedizioni sono uscite dunque solamente su PS4 e PC, non sappiamo se con Street Fighter 6 si ripeterà lo stesso schema o se la casa di Osaka abbia firmato altri accordi o ancora se pubblicherà il suo nuovo titolo come gioco multipiattaforma.

Ne sapremo di più questa estate quando Capcom toglierà i veli a Street Fighter 6, per il momento è stato pubblicato solamente un teaser con protagonisti Ryu e Luke, l'ultimo lottatore del roster di Street Fighter V ricoprirà un ruolo chiave nel sesto capitolo della saga.

Intanto si continua a discutere del logo di Street Fighter 6, apparentemente acquistato su Adobe Stock per 80 dollari e leggermente modificato anche se Capcom non ha ancora commentato la vicenda.