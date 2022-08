Street Fighter 6 e i leak del roster: Capcom Germania fa trapelare due lottatrici

Nel corso dell'EVO 2022, i curatori dei social della divisione tedesca di Capcom hanno condiviso per errore le immagini di due lottatrici che ritroveremo nel roster di Street Fighter 6.

Come spesso avviene in questi casi di "leak in autogol", la sempre attenta community di ResetERA è riuscita a ricondividere le immagini sul noto forum prima della loro rimozione da parte dei gestori dei profili social ufficiali di Capcom Germania.

Sulla scorta delle informazioni condivise involontariamente dal publisher giapponese, le nuove combattenti di Street Fighter 6 dovrebbero essere Kimberly "the Ninja" e Juri "the Sadist"; la prima viene descritta come una maestra del bushinryu amante della cultura pop degli anni '80 e dei primi '90, mentre The Sadist è una vecchia conoscenza dei fan della serie picchiaduro di Capcom. Juri, infatti, altri non è che l'avversaria incontrata da M. Bison in Super Street Fighter 4 e nel più recente Street Fighter 5.

L'abbigliamento della "nuova" Juri ricalca i profondi cambiamenti decisi da Capcom nello stile grafico e nella direzione artistica del prossimo capitolo dell'iconica saga picchiaduro nello spirito di una reinterpretazione di Street Fighter 2, e lo stesso dicasi per il modello poligonale di Kimberly: potete sincerarvene recuperando le immagini delle due lottatrici nel link al forum di ResetERA che vi lasciamo in calce alla notizia.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento con tutti gli annunci dell'EVO 2022 tra Street Fighter 6 e Guilty Gear Strive.