Street Fighter 6: i link per scaricare la demo gratis su PC e Xbox Series X

La prima demo di Street Fighter 6 è stata pubblicata in anteprima su PS4 e PS5 ma dopo qualche giorno di esclusiva è ora disponibile per il download gratis anche su PC e Xbox Series X/S, ecco i link per scaricare la versione demo di SF6.

La demo di Street Fighter 6 permette di provare un primo assaggio di World Your e di alcune modalità Fighting Ground mentre il Battle Hub non è disponibile per la prova. Capcom avvisa che i progressi non verranno salvati mentre l'avatar potrà essere conservato e utilizzato nel gioco completo, a patto che si utilizzi la stessa piattaforma usata per giocare con la demo.

Street Fighter 6 Demo Download

Street Fighter 6 sarà disponibile dal 2 giugno 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, coprendo dunque tutte le principali piattaforme current e old-gen, ad eccezione di Nintendo Switch. Su Everyeye.it trovate anche la guida con i trucchi per la demo di Street Fighter 6, questa versione di prova offre un assaggio di quanto troveremo poi nella versione finale. Ad esempio lo sapete che in Street Fighter 6 si potrà combattere contro un frigorifero? E no, non stiamo affatto scherzando.