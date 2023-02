Street Fighter 6, i nuovi lottatori annunciati durante lo State Of Play

Dopo aver visto la community andare in visibilio per il ricchissimo montepremi di Street Fighter 6 alla Capcom Cup, Sony è tornata a parlare del picchiaduro in arrivo a giugno durante lo State of Play attualmente in corso. Nello specifico, sono stati svelati i nuovi lottatori che si aggiungeranno al roster di gioco.

Il primo personaggio sarà Zangief, uno dei volti più noti e amati del franchise. Nato e cresciuto nell'ex Unione Sovietica, Gief si è allenato per diventare un lottatore possente e senza pietà, capace di mandare al tappeto il proprio avversario grazie a mosse dall'alto tasso di spettacolarità.

Il secondo personaggio sarà invece una new entry. Si tratta di Lily, un'agilissima e simpaticissima lottatrice caratterizzata da una spiccatissima agilità e da un estre fuori dal comune - la vedremo fare foto ai nemici durante il combattimento.

Infine ritroviamo Cammy, un altro dei volti più noti del franchise. Inizialmente tra le fila delle Shadaloo Dolls, Cammy è poi diventata un'agente della squadra speciale del governo britannico Delta Red, sviluppando uno stile di combattimento letale e altamente efficace.

Il titolo offrirà ai giocatori un ampio roster su cui poter contare, ma non solo. Nel corso di una recente intervista, gli sviluppatori hanno rivelato di non aver accettato compromessi per Street Fighter 6, cercando di dar vita al miglior titolo di combattimento possibile.

In chiusura, vi ricordiamo che Street Fighter 6 arriverà il 2 giugno 2023 su console di nuova generazione e PC.