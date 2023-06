Street Fighter 6: quali sono i lottatori più difficili da usare?

Il roster di personaggi di Street Fighter 6, composto da ben diciotto combattenti diversi, risulta sicuramente abbastanza folto e vario, e fornisce molta scelta sia per i veterani della serie di picchiaduro targata Capcom, sia per i giocatori che si approcciano alla saga e al genere per la prima volta.

Tra tutti i personaggi che possono essere utilizzati, tuttavia, ce ne sono alcuni che sono indiscutibilmente più complessi da padroneggiare rispetto a tutti gli altri, soprattutto se ad usarli è un giocatore che ha poca esperienza con la serie di Street Fighter e con il genere dei videogiochi picchiaduro in generale. Andiamo dunque a vedere quali sono i cinque lottatori più difficili da utilizzare in Street Fighter 6.

Zangief

Zangief, un enorme wrestler che combatte utilizzando il soprannome di Ciclone Rosso, è probabilmente il personaggio fisicamente più massiccio dell’intero roster di Street Fighter 6, oltre ad essere una vecchia conoscenza della serie. Nonostante la sua grande capacità di resistenza ai danni, tuttavia, Zangief può risultare molto complesso da padroneggiare a causa del fatto che tutte le sue mosse sono piuttosto lente e possono essere facilmente interrotte. Inoltre, si tratta di un lottatore che ama rimanere vicino al proprio avversario per colpirlo con una serie di prese devastanti, mentre soffre uno scontro a distanza e i nemici più agili.

Dhalsim

Dhalsim è un monaco e maestro di yoga proveniente dall’India, e ha fatto parte del roster di combattenti della serie fin dai tempi di Street Fighter 2. La particolarità di questo personaggio sta nella sua capacità di allungare i propri arti, un dettaglio che lo rende efficace nel mantenere lontani i propri avversari, che possono essere spinti verso gli estremi dell’arena di combattimento. Tuttavia, i movimenti di Dhalsim risultano spesso piuttosto lenti, e serve dunque molto allenamento per imparare ad impedire efficacemente ai nemici di avvicinarsi: nelle situazioni di combattimento corpo a corpo da vicino, infatti, Dhalsim si ritrova nettamente in svantaggio contro praticamente tutti gli altri personaggi del roster di Street Fighter 6. Non a caso, Dhalsim è il personaggio meno utilizzato in Street Fighter 6.

Chun-Li

In questo caso, la difficoltà di utilizzo del personaggio risiede non tanto nella sua debolezza o vulnerabilità fisica, quanto nella difficoltà vera e propria di esecuzione delle varie mosse. In particolare, Chun-Li dispone di una stance, chiamata Flusso di Serenità, che le permette di schivare i proiettili ed lanciare in aria i suoi avversari, ma che le impedisce di parare i colpi nemici. Si tratta dunque di un personaggio che richiede moltissima pratica per essere padroneggiato al meglio.

Juri

Il personaggio di Juri rappresenta una sorta di versione oscura e malvagia di Chun-Li, e similmente a quest'ultima richiede grande esperienza per poter essere utilizzata al massimo del suo potenziale. Gran parte delle mosse offensive base di Juri si basano su una serie di colpi veloci e leggeri, mentre le mosse speciali risultano essere molto più pericolose, ma hanno il risvolto negativo di lasciare Juri scoperta e vulnerabile a contrattacchi. Questo costringe i giocatori a conoscere a fondo le tempistiche di tutte le mosse di questa lottatrice, poiché solo alternandole sapientemente sarà possibile avere la meglio sui propri avversari.

JP

A differenza di tutte le altre new entry di Street Fighter 6, JP risulta essere un personaggio davvero ostico da maneggiare. Questo personaggio, infatti, basa la propria strategia di combattimento sul piazzamento di trappole all'interno dell'arena, grazie alla sua capacità di materializzare spine, mine e cloni di sé stesso, tutte cose che vengono utilizzate da JP per mantenere l'avversario a distanza, danneggiandolo nel tempo ed evitando il combattimento corpo a corpo. Naturalmente, per poter fare un uso corretto di queste abilità è necessario allenare molto il proprio tempismo e la propria capacità di analisi della situazione, due elementi che richiedono molta esperienza con il gioco.

