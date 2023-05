Street Fighter 6: quanti lottatori ci sono? Il roster completo al lancio

Il lancio di Street Fighter 6 si avvicina, ma quanti personaggi ci sono nel roster del nuovo picchiaduro Capcom? Al debutto, il gioco può contare su 18 personaggi selezionabili e sono già stati annunciati nuovi lottatori in arrivo tramite DLC. Ecco la lista completa.

Ai classici Ryu, Ken, Chun-Li, Blanka, E. Honda, Dhalsim e Zangief si aggiungono lottatori come Lily, Marisa, Kimberly e Luke, che abbiamo imparato a conoscere nell'ultima stagione di Street Fighter V.

Lottatori di Street Fighter 6

Ryu

Luke

Jamie

Chun-Li

Manon

Marisa

Lily

JP

Guile

Kimberly

Juri

Ken

E. Honda

Dhalsim

Jay

Blanka

Cammy

Zangief

Street Fighter 6 DLC

Capcom ha già annunciato i primi quattro lottatori aggiuntivi di Street Fighter 6 che verranno resi disponibili come DLC. Iniziamo con Rashid durante l'estate, in autunno sarà la volta di A.K.I., Akuma arriverà invece durante la primavera 2024 e Ed farà il suo debutto durante l'autunno 2024. Questi personaggi compongono l'offerta del Pass Anno 1 di Street Fighter 6, ulteriori lottatori potrebbero fare la loro comparsa in futuro come parte di un supporto post lancio esteso che andrà oltre il 2024.

Se volete saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra prova di Street Fighter 6 ricordandovi che il picchiaduro Capcom esce il 2 giugno su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X/S. La demo gratis di Street Fighter 6 è disponibile ora per il download su tutte le piattaforme.