Street Fighter 6 Mad Gear Box - aperti i preordini su Amazon della Collector's Edition

Street Fighter 6 è il nuovo capitolo del picchiaduro ad incontri in uscita il 2 giugno di quest'anno. Dopo aver aperto i preordini dell'edizione Standard del gioco, ora su Amazon è possibile ordinare anche la ricca Collector's Edition, scopriamola assieme.

L’edizione Mad Gear Box include tanti contenuti fisici e digitali:

Mad Gear Box

POP UP PARADE Statuette Luke & Kimberly

Artbook

Set di stickers

Sfondi per statuetta

Gioco in edizione fisica all’interno di una custodia Steelbook

Contenuti extra digitali: 4 personaggi aggiuntivi, 4 colori personaggio aggiuntivi: Colori 3, 10 per il Costume 1, 4 costumi di personaggi aggiuntivi: Costume 2 (compresi i colori 1- 10), 4 costumi di personaggi aggiuntivi: Costume 3 (compresi i colori 1-10), 2 arene aggiuntive e Bonus d’acquisto: 7.700 Drive Tickets

Questa ricca Collector's Edition è preordinabile al prezzo di 299,99 euro per PS4, PS5 e Xbox Series X con uscita prevista per il 2 giugno, le scorte sono limitate, di seguito i link ai preordini:

Se invece siete interessati all'acquisto dell'edizione Standard del gioco, sempre su Amazon è in preordine al prezzo di 74,99 euro a questi link per PS4, PS5 e Xbox Series X. Come tutti i videogiochi in preordine su Amazon, se il prezzo dovesse calare entro la data di uscita, Amazon addebiterà il prezzo più basso dalla data del vostro ordine a quella dell'uscita.