Street Fighter 6 e Marvel vs Capcom 4 sono in fase di sviluppo?

Secondo quanto rivelato dal pro player Ryan Ramirez (noto anche come FChamp e piuttosto popolare nel circuito professionistico dei picchiaduro) Capcom sarebbe al lavoro da tempo su Marvel vs Capcom 4 e Street Fighter 6, entrambi progetti non ancora annunciati.

Street Fighter 6 in particolare avrebbe dovuto essere annunciato quest'anno nel corso di uno speciale evento dedicato alla serie in prossimità delle Olimpiadi di Tokyo 2020, evento rimandato al prossimo anno a causa del Coronavirus. La Season 5 sarebbe stata sviluppata rapidamente proprio per offrire nuovi contenuti in vista del mancato annuncio del sequel, il quale potrebbe dunque tardare ad uscire.

Marvel vs Capcom 4 sembra essere invece in fase di sviluppo dal 2018 e già all'inizio del 2019 Capcom ha iniziato a discutere con Marvel riguardo i personaggi da inserire nel roster. Anche in questo caso però l'emergenza Covid-19 potrebbe aver influito sulla produzione, Capcom ha comunque intenzione di prendersi tutto il tempo necessario per lanciare un prodotto all'altezza delle aspettative e non ci sarebbe una particolare fretta legata alla pubblicazione del gioco.

Infine le piattaforme di destinazione non sono chiare, Ramirez cita solo PS5 per quanto riguarda Street Fighter 6 mentre Marvel vs Capcom 4 potrebbe essere un gioco multipiattaforma in arrivo dunque anche su Xbox e magari Nintendo Switch.