Street Fighter 6 e Mega Man salutano il loro producer: Kazuhiro Tsuchiya lascia Capcom

Street Fighter 6 è ormai prossimo al debutto sul mercato, ma deve intanto già salutare uno dei suoi principali autori: Kazuhiro Tsuchiya ha infatti detto addio a Capcom, come suggerito da un update sul suo profilo Twitter, lasciandosi alle spalle anche la serie di Mega Man.

Proprio il franchise con protagonista il celebre robottino blu ha notevolmente giovato del supporto del producer uscente: dopo l'abbandono di Keiji Inafune nel 2010, Capcom ha affidato proprio a Tsuchiya la serie di Mega Man, che ha vissuto un periodo florido sotto la sua guida. Oltre infatti ad aver contribuito alla creazione dell'apprezzato Mega Man 11 e delle diverse Legacy Collection viste negli ultimi anni, sotto la guida di Tsuchiya il brand ha raggiunto un totale di 38 milioni di copie vendute, riprendendosi da un lungo periodo stagnate precedente l'uscita dell'undicesimo capitolo avvenuta nel 2018.

Da Mega Man 11 in poi il brand ha venduto 7 milioni di copie, compreso il milione di copie venduto da Mega Man Battle Network Legacy Collection. Gli sforzi di Tsuchiya come producer si sono poi concentrati sul nuovo episodio principale di Street Fighter, che è stato accolto in maniera trionfale dalla critica internazionale: la nostra recensione di Street Fighter 6 conferma che siamo davanti ad uno dei Picchiaduro più ricchi, profondi e completi mai visti.

Alla luce di questi successi, dunque, per Capcom si tratta di un addio di peso. A Tsuchiya non resta invece che augurare il meglio per le sue prossime esperienze lavorative.