Street Fighter 6: quali sono i migliori lottatori per i principianti?

Il 2 giugno è stato il giorno del gran debutto del re dei picchiaduro: la primavera dell’amato genere di riferimento è finalmente sbocciata, con uno Street Fighter 6 che dimostra come nessun picchiaduro abbia mai osato così tanto. La giornata di ieri ha quindi sancito un ritorno in grande stile per Capcom e la sua popolarissima produzione.

Street Fighter 6 rappresenta l’occasione attesa da tempo dai fan di lunga durata, ma anche un primo approccio ai picchiaduro per molti altri giocatori: Capcom promette di offrire un prodotto innovativo sotto vari aspetti, che cerca di abbracciare un’audience quanto più ampia possibile. Ciò lo dimostra e lo conferma anche il boom su Steam con un record di giocatori al lancio per Street Fighter 6 mai visto per un picchiaduro. Proprio per questo, infatti, potrebbe sorgere spontanea la seguente domanda: quali sono i migliori personaggi di Street Fighter 6 per iniziare?

Luke

Complice la sua apparizione nell’universo picchiaduro di Capcom proprio con quest’ultima iterazione, lo stile di combattimento di Luke è progettato per essere accessibile a tutti i novizi della serie. Grazie al suo modo di lottare ravvicinato ed alle sue mosse speciali quali la palla di fuoco Sandblast e l’attacco aereo Rising Uppercut, Luke potrebbe essere una delle scelte migliori per il primo approccio a Street Fighter 6.

Ryu

Parlare di Street Fighter significa parlare soprattutto di Ryu: egli è infatti il protagonista della serie da oltre trent’anni. Anche se potrebbe sembrare controintuitivo utilizzare uno dei personaggi facenti parte del gioco Capcom sin dai suoi albori, gli iconici Hadoken e Shoryuken (senza tenere conto del Donkey Kick e non solo) rappresentano solo una porzione di un moveset versatile per tutte le situazioni e per tutti i giocatori.

Ken

La nemesi di Ryu torna sul palco del roster dei personaggi di Street Fighter proprio con questo nuovo capitolo ed è una delle scelte principali per i novizi. Ken è infatti versatile per diversi stili di gioco, soprattutto per quelli più incentrati sullo sferrare un grande quantitativo di colpi, complice la presenza di un parco mosse (come il Quick Dash o il Jinrai Kick) che permette di ridurre le distanze con il proprio avversario e annullare le combo in diversi momenti.

Guile

Il penultimo membro di questa lista pensata per i principianti è Guile che, con un numero limitato di mosse speciali, permette di padroneggiare al meglio il proprio stile di combattimento in poco tempo. A differenza della maggior parte dei combattenti di Street Fighter 6, il combattimento di Guile è incentrato sulla debita distanza dal proprio avversario. Anche se le sue mosse speciali richiederanno del tempo per ricaricarsi ed essere eseguite, questo personaggio offre un’entrata relativamente facile nel mondo del picchiaduro di Capcom.

Juri

Terminiamo la classifica con Juri, la seconda combattente che fa della distanza il suo principale punto di forza. Grazie all’elevata portata dei suoi attacchi, Juri offre un perfetto bilanciamento tra velocità d’attacco e la presenza di attacchi lenti come il proiettile Saihasho. Ciò nonostante, mosse speciali del calibro di Fhajin permettono di potenziare la velocità e la potenza degli altri attacchi che compongono il suo vasto moveset. In altre parole, Juri è uno dei personaggi più adatti per iniziare ad approcciarsi al meglio a Street Fighter 6.

Chi è quindi il lottatore più forte di Street Fighter 6 per voi? Ditecelo qui sotto nei commenti. Intanto, però, vi invitiamo a recuperare la nostra guida su come sbloccare i costumi classici di tutti i personaggi di Street Fighter 6.