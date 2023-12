Street Fighter 6 a tutta moda: disponibili 18 nuovi costumi per i nostri guerrieri

Dopo l'arrivo del Fighting Pass di Street Fighter 6 ispirato a Final Fight, il Picchiaduro Capcom riceve ulteriori novità sotto forma di tanti costumi inediti per il roster di gioco, donando così nuovi look intriganti a ciascun lottatore.

I costumi inediti aggiunti con il pacchetto Outfit 3 sono ora disponibili su tutte le piattaforme: costa 300 Fighter Coins e include tutti i 10 colori disponibili. A differenza dell'Outfit 2, l'Outfit 3 può essere solo acquistato e non sbloccato tramite la modalità World Tour. I costumi riguardano solo i 18 personaggi del roster di lancio: i personaggi DLC (Rashid, A.K.I., Ed e Akuma) riceveranno nuovi abiti non appena Akuma verrà lanciato nella primavera del 2024.

Non mancano ulteriori novità: una nuova funzione consente ai giocatori di selezionare l'abito e il colore dell'avversario durante le partite online. Finché un giocatore possiede l'abito e il colore potrà utilizzarli per personalizzare il look dell'avversario. Quest'ultimo inoltre non deve necessariamente possedere quegli specifici abiti o colori, e la funzione non influisce su ciò che il nostro rivale vede sul proprio schermo.

E non è ancora finita, dato che a partire da adesso sono presenti questi ulteriori contenuti inediti:

Fighting Pass "Happy Holidays" con nuovi equipaggiamenti per l'avatar, emote, titoli per i giocatori, Super Puzzle Fighter II Turbo sbloccabile nel Game Center e altro ancora; scopri tutti i dettagli su Buckler’s Boot Camp

La nuova personalizzazione della sfida "Cartoonish" è disponibile per l'acquisto con le Fighter Coins o i Drive Tickets nel negozio di gioco.

Quattro canzoni della colonna sonora hip hop originale "Street Fighter 6 x NERDS Clothing presents Steel Sessions", pubblicata di recente, possono essere ottenute gratuitamente nel lettore musicale del gioco, tra cui:

"Perfect" - Black Soprano Family: Benny The Butcher, Heem, & Rick Hyde

"Blood On Me" - D-Block

"Already Up" - Royce da 5'9" & Courtney Bell

"Power" - Grafh

Contenuti aggiuntivi in collaborazione con il popolarissimo anime Baki, tra cui il titolo del giocatore, il timbro e il frame fotografico

I tornei separati dalle leghe sono stati suddivisi in gruppi più piccoli - Rookie, Iron, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Master e Legend - in modo che i giocatori possano confrontarsi meglio con gli avversari.

Sarà introdotto un nuovo server "Intermedio" specifico per i giocatori principianti e di livello intermedio.

Per celebrare l'emozione del Kuzuha Cup tournament (KZHCUP), sponsorizzato dal V-tuber giapponese Kuzuha, i giocatori possono accedere e ricevere gratuitamente speciali titoli di giocatore, timbri, cornici e sfondi commemorativi!

Nel frattempo Taito ha fissato l'uscita di Street Fighter 6 Type Arcade, versione da sala giochi dell'ultimo episodio della serie Capcom.